Mercato – I movimenti del Settore Giovanile
Il resoconto delle operazioni di mercato del settore giovanile (Fonte Bologna Fc)
PRIMAVERA
Flavio Juncaj, attaccante nato il 14/06/2007 a Lubiana (Slovenia), a titolo definitivo dal NK Domžale;
Niccolò Mennini, difensore nato il 31/03/2008 a Prato, a titolo definitivo da FC Scandicci 1908;
Badori Kwesi Sorotu, centrocampista nato il 01/01/2008 a Kukuoum (Ghana), da Berekum Chelsea F.C.
UNDER 16
Alex Magri, difensore nato il 19/04/2010 a Modena, svincolato.
