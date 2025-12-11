Super Bologna a Vigo, Berna firma la rimonta: 1-2

In emergenza, ma con grande qualità e personalità, il Bologna sbanca Vigo in rimonta, con una partita autorevole, di idee, possesso, baricentro altro, complicata solo dall'unico tiro in porta subito nella partita, gol di Zaragoza, poi ribaltata nella ripresa con Bernardeschi in cattedra (rigore e stoccata mancina) e grazie a una mentalità encomiabile. I rossoblù salgono così a 11 punti e 'vedono' i primi otto posti.