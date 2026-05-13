Stasera torna ‘E’ Ancora l’Ottavo Scudetto’: ospiti Bottura e Cassani

La trasmissione, ideata da Stefano Biondi e prodotta da Si Produzioni e Tuttobolognaweb, sarà condotta da Sabrina Orlandi e dagli autori Emilio Marrese e Nando Pellerano, stasera con ospite in studio il giornalista e autore Luca Bottura e in collegamento video Davide Cassani. A due giornate dal termine il Bologna proverà a conservare l'ottavo posto ma in città si parla molto di futuro e prospettive, con Vincenzo Italiano che incontrerà la società per sciogliere le riserve sulla prossima stagione. Nel corso della trasmissione i contributi di Manuel Minguzzi, Alessia Fava e Massimo Guerrieri.