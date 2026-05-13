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Stasera torna ‘E’ Ancora l’Ottavo Scudetto’: ospiti Bottura e Cassani

Stasera torna ‘E’ Ancora l’Ottavo Scudetto’: ospiti Bottura e Cassani - immagine 1
Stasera l'appuntamento con E' ancora l'Ottavo Scudetto
Redazione TuttoBolognaWeb

Come ogni mercoledì sera torna l'appuntamento con 'E' ancora l'Ottavo Scudetto' su E'Tv Rete 7 alle ore 21.30 sul canale 10 del digitale terrestre.

La trasmissione, ideata da Stefano Biondi e prodotta da Si Produzioni e Tuttobolognaweb, sarà condotta da Sabrina Orlandi e dagli autori Emilio Marrese e Nando Pellerano, stasera con ospite in studio il giornalista e autore Luca Bottura e in collegamento video Davide Cassani. A due giornate dal termine il Bologna proverà a conservare l'ottavo posto ma in città si parla molto di futuro e prospettive, con Vincenzo Italiano che incontrerà la società per sciogliere le riserve sulla prossima stagione. Nel corso della trasmissione i contributi di Manuel Minguzzi, Alessia Fava e Massimo Guerrieri.

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