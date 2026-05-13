Vittoria carica di significati storici al Maradona.
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tuttobolognaweb news Cor Bo – Speranze Europa ancora vive: Bologna ottavo e Italiano firma un record contro il Napoli
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Cor Bo – Speranze Europa ancora vive: Bologna ottavo e Italiano firma un record contro il Napoli
Il Corriere di Bologna dopo la vittoria rossoblù al Maradona
Napoli battuto per 3-2 grazie a una prodezza acrobatica di Jonathan Rowe, che sale a quota 8 reti in stagione. L’attaccante ha poi festeggiato con una foto sotto la statua di Diego, accompagnato, sui social, dalle note di "Live is life". Questo successo permette ai rossoblù di risalire all’ottavo posto, tenendo viva una piccola speranza per l'Europa in attesa della finale di Coppa Italia di questa sera.
In un momento dove è ancora tutto da decidere, Italiano stabilisce un primato personale: è la sua quinta vittoria a Napoli e diventa il terzo allenatore nella storia a ottenere sei punti contro una squadra di Conte nello stesso campionato.
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