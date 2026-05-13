Cor Sport – Orsolini si è ripreso: segna e sale a -1 dalla doppia cifra in campionato

Sarà rinnovo per l'ultima bandiera rimasta in rossoblù? Orso c'è e segna, e per ora è questo l'importante

Redazione TuttoBolognaWeb 13 maggio 2026 (modifica il 13 maggio 2026 | 11:02)

Riccardo Orsolini torna a splendere con il gol al Napoli, portandosi a quota 13 centri stagionali e interrompendo un digiuno che durava da un mese. Un rigore glaciale sinonimo di un chiaro 'ci sono anche io'. Nonostante un'annata tra alti e bassi, l'esterno del Bologna punta ora alla doppia cifra in campionato per il quarto anno consecutivo; ad attenderlo Atalanta e Inter.

Con il contratto in scadenza nel 2027 e oltre 300 presenze in rossoblù, il suo futuro resta però un'incognita: l'attrazione per un'esperienza all'estero è forte. Mentre Lucumì e Freuler sembrano destinati a partire, il Bologna farà di tutto per trattenere la sua "bandiera", sperando che il cuore prevalga sulle logiche di mercato nelle decisioni imminenti.