L'incredibile gol in rovesciata di Jonathan Rowe contro il Napoli ha acceso i riflettori del calciomercato sul gioiello del Bologna. Arrivato dal Marsiglia per 21 milioni, l'inglese ha visto la sua valutazione schizzare tra i 40 e i 50 milioni grazie a una stagione, la prima in rossoblù, da protagonista con 8 gol e 4 assist. Grandi club come Aston Villa, Manchester United e Galatasaray sono già sulle sue tracce, mentre si parla persino di una possibile convocazione in nazionale.
Tutto Bologna Web
I migliori video scelti dal nostro canale
tuttobolognaweb news Carlino – Rowe: futuro rossoblù in bilico
mercato
Carlino – Rowe: futuro rossoblù in bilico
Si fa sempre più incerta le permanenza di Rowe a Bologna. Queste le parole del Carlino
La dirigenza del Bologna, pur consapevole dell'importanza tecnica del giocatore per il futuro europeo, potrebbe vacillare di fronte a un'offerta del genere, considerando anche i possibili incastri di mercato che coinvolgono Dominguez e Cambiaghi. Per Rowe, il futuro è ancora tutto da scrivere.
© RIPRODUZIONE RISERVATA