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Carlino – Rowe: futuro rossoblù in bilico

Carlino – Rowe: futuro rossoblù in bilico - immagine 1
Si fa sempre più incerta le permanenza di Rowe a Bologna. Queste le parole del Carlino
Redazione TuttoBolognaWeb

L'incredibile gol in rovesciata di Jonathan Rowe contro il Napoli ha acceso i riflettori del calciomercato sul gioiello del Bologna. Arrivato dal Marsiglia per 21 milioni, l'inglese ha visto la sua valutazione schizzare tra i 40 e i 50 milioni grazie a una stagione, la prima in rossoblù, da protagonista con 8 gol e 4 assist. Grandi club come Aston Villa, Manchester United e Galatasaray sono già sulle sue tracce, mentre si parla persino di una possibile convocazione in nazionale.

La dirigenza del Bologna, pur consapevole dell'importanza tecnica del giocatore per il futuro europeo, potrebbe vacillare di fronte a un'offerta del genere, considerando anche i possibili incastri di mercato che coinvolgono Dominguez e Cambiaghi. Per Rowe, il futuro è ancora tutto da scrivere.

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