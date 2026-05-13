Carlino – Rowe: futuro rossoblù in bilico

L'incredibile gol in rovesciata di Jonathan Rowe contro il Napoli ha acceso i riflettori del calciomercato sul gioiello del Bologna. Arrivato dal Marsiglia per 21 milioni, l'inglese ha visto la sua valutazione schizzare tra i 40 e i 50 milioni grazie a una stagione, la prima in rossoblù, da protagonista con 8 gol e 4 assist. Grandi club come Aston Villa, Manchester United e Galatasaray sono già sulle sue tracce, mentre si parla persino di una possibile convocazione in nazionale.