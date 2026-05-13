Jonathan Rowe dopo la prodezza a Napoli, si conferma sempre di più essere l'uomo al centro del mercato rossoblù. Le sue prestazioni hanno attirato le "sirene" della Premier League, 8 gol in stagione e il Chelsea in prima fila pronto a offrire circa 40 milioni di euro, il doppio del valore d'acquisto iniziale. Nato e cresciuto a Wembley, Johnny, come molti, ha un sogno e forse, dopo questa splendida stagione a Bologna, è arrivato il momento di pensare che tutto sta per avverarsi.
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Gazzetta – La Premier vuole Rowe: il Bologna è in guardia
La Gazzetta dello Sport apre così su Jonathan Rowe e il suo futuro a Bologna
Nonostante l'interesse di giganti come Manchester United e Aston Villa, Italiano e la società rossoblù premono per trattenere il talento classe 2003 almeno un’altra stagione. Il futuro del giocatore oscilla quindi tra la possibilità di tornare in patria e la volontà del Bologna di farne il pilastro per la prossima stagione.
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