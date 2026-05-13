Gazzetta – La Premier vuole Rowe: il Bologna è in guardia

Jonathan Rowe dopo la prodezza a Napoli, si conferma sempre di più essere l'uomo al centro del mercato rossoblù. Le sue prestazioni hanno attirato le "sirene" della Premier League, 8 gol in stagione e il Chelsea in prima fila pronto a offrire circa 40 milioni di euro, il doppio del valore d'acquisto iniziale. Nato e cresciuto a Wembley, Johnny, come molti, ha un sogno e forse, dopo questa splendida stagione a Bologna, è arrivato il momento di pensare che tutto sta per avverarsi.