Cor Sport – Blindate Rowe

Italiano e la città uniti dallo stesso desiderio: continuare con Johnny anche la prossima stagione. Sono 8 gol tra campionato e coppe per il classe 2003 inglese che ha fatto dimenticare Dan Ndoye, ceduto l'estate scorsa al Nottingham Forest: è il primo intoccabile per Vincenzo Italiano, ma le big lo corteggiano e la piazza è in ansia "Non deve andare via come Beukema e Ndoye". E' plebiscito in città: l'inglese deve restare. E' bastata una stagione a l'ex Marsiglia per conquistare tutti a suon di dribbling e gol: Bologna non vuole perdere Jonathan Rowe, «non si tocca», «almeno per quest’anno non deve avere un prezzo», il parere dei tifosi riportato da Stadio. 'Di fronte a questa presa di posizione estremamente forte da parte del popolo rossoblù non potranno e non dovranno fare orecchie da mercante i vertici del Bologna' scrive Claudio Beneforti.