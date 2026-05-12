Di MATTEO MESSEROTTI
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Il talismano del Bologna: con Pessina tra i pali non si perde
Continua la streak positiva di Pessina. Tre vittorie e un pareggio con lui tra i pali. Ora il Bologna ha gli elementi necessari per ragionare su un futuro tutto da decidere
C’è un nome che sta diventando sinonimo di imbattibilità per il Bologna di Italiano, ed è quello di Massimo Pessina.
Il portiere classe 2007 continua a rivelarsi un fattore determinante per le sorti della squadra, confermando una statistica che rasenta la perfezione. Con la vittoria ottenuta ieri contro il Napoli, Pessina ha infatti toccato quota quattro presenze stagionali senza mai conoscere l’amaro sapore della sconfitta. Tre vittorie e un pareggio, un impatto che va ben oltre la semplice coincidenza fortunata.
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