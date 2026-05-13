Stagione dai due volti per il Bologna di Italiano: brillante e "da Champions" lontano dalle mura amiche, come dimostrato dalla vittoria di lunedì al Maradona contro il Napoli, ma sorprendentemente fragile in casa. Questo divario di rendimento al Dall'Ara ha compromesso la corsa europea, lasciando la squadra con il rammarico di ciò che poteva essere.
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Carlino – Bologna, rebus Europa: a Bergamo serve l’impresa
Apre così il Carlino sulla combinazione favorevole che potrebbe portare il Bologna di Italiano in Conference
Per mantenere viva l'ultima speranza di agganciare il settimo posto, i rossoblù sono ora chiamati a un’impresa quasi impossibile a Bergamo contro l'Atalanta. Non basterà vincere: per ribaltare lo scontro diretto dopo lo 0-2 dell'andata, servirà un successo con tre reti di scarto. La qualificazione alla Conference League resta dunque legata a un filo sottilissimo, dipendendo non solo da questo risultato, ma anche, oltre che dagli esiti dell'ultima di campionato, dalla finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio.
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