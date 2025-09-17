Stasera ritorna ‘E’ ancora l’ottavo scudetto’ su Rete 7: intervista a Lollo De Silvestri

Stasera parte 'E' ancora l'ottavo scudetto' con ospite Lollo De Silvestri

Al via questa sera su E'Tv Rete 7 'E' ancora l'ottavo Scudetto', il programma ideato da Stefano Biondi e che vedrà al timone Sabrina Orlandi, Nando Pellerano ed Emilio Marrese.

Ospite della prima puntata sarà il terzino destro del Bologna Lollo De Silvestri, alla sua sesta stagione in rossoblù. Il sindaco si racconterà a tutto tondo nel programma prodotto da SI Produzioni e Tuttobolognaweb e che vedrà la partecipazione del caporedattore Manuel Minguzzi. Appuntamento alle ore 21.30 sul canale dieci del digitale terrestre.