Carlino – Il Sunderland non molla Lucumi

Il Bologna prova a rinnovare il contratto di Jhon Lucumi . Il difensore colombiano è rimasto rossoblù ed è stata respinta la corte del Sunderland sul finire del mercato, così adesso partono le trattative per l'adeguamento: pronta una offerta da 1.5 milioni l'anno.

Ma attenzione al Sunderland, che non molla. Secondo il Resto del Carlino il club inglese ci riproverà a gennaio e occorrerà anche verificare che Lucumi non decida di appellarsi all'articolo 17 per ottenere lo svincolo a fronte del pagamento di una clausola. Per questo motivo, il Bologna preme per il rinnovo ma il giocatore non ha ancora fornito una risposta. Va anche ricordato che il Sunderland a fine mercato si era presentato con una offerta da 28 milioni per il cartellino e 3 milioni l'anno per il giocatore.