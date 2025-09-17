Grande fiducia, grande atto di fede. Il tifo rossoblù ha risposto presente anche per la stagione 2025/2026 e il dato finale della campagna abbonamenti lo ha confermato.
Chiusa la campagna abbonamenti Serie A del Bologna: ecco il numero totale
Oltre ventimila tessere sottoscritte in abbonamento
Il club rossoblù ha chiuso la sottoscrizione raggiungendo il traguardo delle 22.153 tessere sottoscritte, un numero che renderà il Dall'Ara sostanzialmente pieno a ogni partita casalinga di campionato. Come sempre, il popolo rossoblù ha scelto ancora una volta di supportare la squadra. 'Un risultato che conferma ancora una volta la vicinanza e la partecipazione dei tifosi rossoblù - scrive il Bologna in una nota - Anche in questa stagione lo Stadio Dall’Ara potrà contare su un sostegno numeroso e appassionato per accompagnare la squadra lungo tutto il campionato'.
