Chiusa la campagna abbonamenti Serie A del Bologna: ecco il numero totale

Grande fiducia, grande atto di fede. Il tifo rossoblù ha risposto presente anche per la stagione 2025/2026 e il dato finale della campagna abbonamenti lo ha confermato.

Il club rossoblù ha chiuso la sottoscrizione raggiungendo il traguardo delle 22.153 tessere sottoscritte, un numero che renderà il Dall'Ara sostanzialmente pieno a ogni partita casalinga di campionato. Come sempre, il popolo rossoblù ha scelto ancora una volta di supportare la squadra. 'Un risultato che conferma ancora una volta la vicinanza e la partecipazione dei tifosi rossoblù - scrive il Bologna in una nota - Anche in questa stagione lo Stadio Dall’Ara potrà contare su un sostegno numeroso e appassionato per accompagnare la squadra lungo tutto il campionato'.