Bologna, la speranza è Ferguson: per lui evoluzione tattica

Perno basso, una volta si chiamava regista, a giostrare palla tra difesa e centrocampo, per avviare l’azione con qualità. Lewis Ferguson è la speranza del Bologna , scrive il Cor Sport.

Il quotidiano riporta i numeri dello scozzese domenica a San Siro contro il Milan. Primo per passaggi riusciti (88), precisione nei passaggi al 91% e 11,702 chilometri percorso, inoltre ben 9 recuperi (secondo). E’ una nuova veste tattica per Ferguson che oggi ha scambiato il ruolo con Remo Freuler. Lo svizzero si sgancia di più in avanti, mentre lo scozzese è quello deputato a impostare di più. ‘Sabato col Genoa guiderà la reazione’ scrive il Cor Sport. Serve la riscossa. Si riparte da Ferguson, non più trequartista incursore ma mediano a tutto campo, anche con licenza di abbassarsi tra i due difensori.