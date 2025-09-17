Carlino – Orsolini e il rinnovo: dipende dalla cifra

Tutto Bologna Web
Il punto del Resto del Carlino sul rinnovo di Orsolini: occhio alle cifre
Il Resto del Carlino di oggi affronta non solo l'argomento relativo al rinnovo di Jhon Lucumi. Tra i giocatori che il Bologna vorrebbe rinnovare c'è anche Riccardo Orsolini, che ha contratto in scadenza nel 2027.

Il rapporto tra Orsolini e Bologna è solido, solidissimo, ma a livello economico il numero 7 è già vicino al massimo salariale. Oggi percepisce 1.8 milioni di euro di parte fissa più bonus, quindi non c'è molto margine per un adeguamento cospicuo. Secondo il Carlino, il Bologna è intenzionato a salire a circa 2 milioni di parte fissa più bonus, ma se Orso dovesse avanzare richieste più alte potrebbe manifestarsi un braccio di ferro. Per il quotidiano, dunque, Orso dovrà davvero dimostrare di sentirsi figlio di Bologna senza eccedere nelle pretese economiche. Sul fronte rinnovi, a breve si discuterà anche con Skorupski e Freuler.

