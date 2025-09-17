Tutto Bologna Web
Cor Bo – Fenucci e il restyling: “Presto incontrerò Abodi”

Le parole dell'Ad Claudio Fenucci sulla questione stadio
Oltre al campo, in casa Bologna tiene banco anche la questione restyling Dall'Ara. Il club attende di incontrare il ministro Abodi per capire i margini di manovra economici dell'operazione e anche il Comune di Bologna resta in attesa di sviluppi.

Ieri l'amministratore delegato Claudio Fenucci ha fatto il punto della situazione a margine della presentazione di Ibrahim Sulemana e Jonathan Rowe. C'è un tema economico, serve un aiuto del Governo, e ovviamente c'è un tema attuativo con il decreto sport: "Presto incontrerò il ministro Abodi, ma la cosa importante sono i decreti attuativi del provvedimento. Lì capiremo meglio il ruolo del commissario e come verranno impiegate le risorse destinate al fondo per gli stadi". All'appello, più o meno, mancano circa 80 milioni a causa del rialzo dei costi delle materie prime.

