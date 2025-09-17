Cor Bo – Fenucci e il restyling: “Presto incontrerò Abodi”

Oltre al campo, in casa Bologna tiene banco anche la questione restyling Dall'Ara. Il club attende di incontrare il ministro Abodi per capire i margini di manovra economici dell'operazione e anche il Comune di Bologna resta in attesa di sviluppi.
Le parole dell'Ad Claudio Fenucci sulla questione stadio
Ieri l'amministratore delegato Claudio Fenucci ha fatto il punto della situazione a margine della presentazione di Ibrahim Sulemana e Jonathan Rowe. C'è un tema economico, serve un aiuto del Governo, e ovviamente c'è un tema attuativo con il decreto sport: "Presto incontrerò il ministro Abodi, ma la cosa importante sono i decreti attuativi del provvedimento. Lì capiremo meglio il ruolo del commissario e come verranno impiegate le risorse destinate al fondo per gli stadi". All'appello, più o meno, mancano circa 80 milioni a causa del rialzo dei costi delle materie prime.
