Cor Bo – Fenucci e il restyling: “Presto incontrerò Abodi”

Ieri l'amministratore delegato Claudio Fenucci ha fatto il punto della situazione a margine della presentazione di Ibrahim Sulemana e Jonathan Rowe. C'è un tema economico, serve un aiuto del Governo, e ovviamente c'è un tema attuativo con il decreto sport: "Presto incontrerò il ministro Abodi, ma la cosa importante sono i decreti attuativi del provvedimento. Lì capiremo meglio il ruolo del commissario e come verranno impiegate le risorse destinate al fondo per gli stadi". All'appello, più o meno, mancano circa 80 milioni a causa del rialzo dei costi delle materie prime.