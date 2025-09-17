Gazzetta – Orsolini, si tratta per il rinnovo. Bologna disponibile

Si tratta, titola il quotidiano. Il club punta al prolungamento più adeguamento, ma senza esagerare, sottolinea Matteo Dalla Vite. Il Bologna ha l'obiettivo di blindarlo 'è un simbolo per i ragazzi', le parole di Fenucci e si potrebbe anche sfiorare il tetto agli stipendi. Orso è già al massimo salariale a circa 2 milioni e potrebbe chiederne 3, forse troppi e per questo Gazzetta fissa attorno ai 2.5 milioni la classica via di mezzo per la fumata bianca. Orso ha avuto interessamenti dall'Arabia e dalla Spagna in estate ma il Bologna si è negato e tre stagioni in doppia cifra impongono un ulteriore adeguamento con il contratto in scadenza nel 2027. Le prossime settimane saranno quelle decisive per la trattativa a 2.5 milioni l'anno si potrebbe chiudere.