Il Corriere dello Sport Stadio apre oggi con la presentazione di Ibrahim Sulemana e Jonathan Rowe avvenuta ieri nella sede di Pelliconi a Ozzano dell'Emilia.
Cor Sport – Bologna, arrivano i nostri: ecco Rowe e Sulemana
Rowe e Sulemana, i nuovi innesti del Bologna per dare una svolta
I due promettono massimo impegno e sacrificio per il Bologna e Italiano si attende tanto dai nuovi innesti, soprattutto un inserimento rapido dopo un inizio da due sconfitte in tre partite. Dovrà attendere Sulemana che si è infortunato al ginocchio, mentre invece l'attaccante ha già avuto uno scampolo di partita contro il Milan. 'So difendere e tirare', le parole del mediano che ha affermato di stare un po' meglio dopo l'infortunio. Servirà un mesto. 'Lascerò ai tifosi tanti bei ricordi' ha promesso invece Rowe che dovrà sostituire Dan Ndoye nella fase offensiva rossoblù. L'inglese non vede l'ora di mettersi a disposizione e Italiano lo attende con trepidazione. Bologna, arrivano i nostri.
