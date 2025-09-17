Cor Sport – Bologna, arrivano i nostri: ecco Rowe e Sulemana

I due promettono massimo impegno e sacrificio per il Bologna e Italiano si attende tanto dai nuovi innesti, soprattutto un inserimento rapido dopo un inizio da due sconfitte in tre partite. Dovrà attendere Sulemana che si è infortunato al ginocchio, mentre invece l'attaccante ha già avuto uno scampolo di partita contro il Milan. 'So difendere e tirare', le parole del mediano che ha affermato di stare un po' meglio dopo l'infortunio. Servirà un mesto. 'Lascerò ai tifosi tanti bei ricordi' ha promesso invece Rowe che dovrà sostituire Dan Ndoye nella fase offensiva rossoblù. L'inglese non vede l'ora di mettersi a disposizione e Italiano lo attende con trepidazione. Bologna, arrivano i nostri.