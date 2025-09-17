Tutto Bologna Web
I migliori video scelti dal nostro canale

tuttobolognaweb news Cor Sport – Bologna, arrivano i nostri: ecco Rowe e Sulemana

mercato

Cor Sport – Bologna, arrivano i nostri: ecco Rowe e Sulemana

Cor Sport – Bologna, arrivano i nostri: ecco Rowe e Sulemana - immagine 1
Rowe e Sulemana, i nuovi innesti del Bologna per dare una svolta
Redazione TuttoBolognaWeb

Il Corriere dello Sport Stadio apre oggi con la presentazione di Ibrahim Sulemana e Jonathan Rowe avvenuta ieri nella sede di Pelliconi a Ozzano dell'Emilia.

I due promettono massimo impegno e sacrificio per il Bologna e Italiano si attende tanto dai nuovi innesti, soprattutto un inserimento rapido dopo un inizio da due sconfitte in tre partite. Dovrà attendere Sulemana che si è infortunato al ginocchio, mentre invece l'attaccante ha già avuto uno scampolo di partita contro il Milan. 'So difendere e tirare', le parole del mediano che ha affermato di stare un po' meglio dopo l'infortunio. Servirà un mesto. 'Lascerò ai tifosi tanti bei ricordi' ha promesso invece Rowe che dovrà sostituire Dan Ndoye nella fase offensiva rossoblù. L'inglese non vede l'ora di mettersi a disposizione e Italiano lo attende con trepidazione. Bologna, arrivano i nostri.

Leggi anche
Fenucci: “Lavorare per tornare quelli dell’anno scorso. Lucumi? Attendiamo una...
Mercato – Rinnovo di Lucumi ancora in stallo

© RIPRODUZIONE RISERVATA