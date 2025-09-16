Mercato – Rinnovo di Lucumi ancora in stallo

Sarebbe ancora in stallo la trattativa per il rinnovo di Jhon Lucumi . Lo riporta Tmw. Il difensore, corteggiato dal Sunderland, è rimasto a Bologna dopo il no alla cessione da parte dei felsinei e nonostante una proposta da 28 milioni per il cartellino e di 3 milioni per l'ingaggio.

Secondo il portale di calciomercato, il Bologna avrebbe recapitato la propria offerta al giocatore, con adeguamento cospicuo di contratto, cifra più che raddoppiata, e prolungamento fino al 30 giugno 2029. Il club rossoblù attende una risposta. Per ora, non sarebbe arrivata. Secondo Tmw non è ancora arrivato un riscontro da parte del giocatore e la trattativa viene definita 'in stallo'.