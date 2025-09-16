Tutto Bologna Web
Qui Casteldebole – Rientra Holm, ancora fuori in quattro

Gli aggiornamenti dal Niccolò Galli
Sono ripresi gli allenamenti dei ragazzi di Mister Italiano verso #BFCGenoa di sabato. Per i rossoblù attivazione atletica e partitella a campo ridotto, a loro si è unito Emil Holm. I giocatori più impiegati domenica sera hanno invece svolto corsa sul campo.

Restano ancora fuori Nicolò Casale, che ha svolto lavoro differenziato, Tommaso Pobega, lavoro in palestra, e Ciro Immobile e Ibrahim Sulemana, terapie. La preparazione della squadra continuerà domani con un allenamento alle 11 al centro tecnico Niccolò Galli.

