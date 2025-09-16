Rowe si presenta: “Contento di essere a Bologna. E’ un passo importante per la mia carriera”

Giornata di presentazioni oggi nella sede di Pelliconi, sponsor del Bologna. Jonathan Rowe e Ibrahima Sulemana hanno pronunciato le loro prime parole da nuovi giocatori rossoblù. Ci si aspetta tanto dai due nuovi acquisti, soprattutto da Rowe, il più pagato del mercato estivo:

"Sono molto contento di essere qua, si tratta di un passo importante per la mia carriera. Sono ambizioso e voglio mettermi in gioco. Qui c'è un calcio molto diverso da quello inglese e francese, ma sono rimasto molto colpito dall'atmosfera del Dall'Ara. C'è tanta passione. Voglio creare ricordi belli per i nostri tifosi".