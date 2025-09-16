Dalla Vite: “Al Bologna mancano i nuovi, ma non è malato”

"Il Milan lotterà per i primi tre posti, questo va detto. Poi un anno fa il Bologna andava peggio. Appena ricevuta l'investitura di Italiano i rossoblù fecero due punti con Udinese ed Empoli in casa. L'altra cosa positiva di domenica è che Lucumi era da espulsione ma tutto è sfuggito sia all'arbitro che al Var. Io non vedo un Bologna malato, è un Bologna in costruzione che non sta avendo l'apporto giusto dei nuovi arrivati. Non c'è ancora la scintilla e non può esserci perché serve tempo. Il calcio estero è diverso ed è necessario che l'inserimento dei nuovi sia rapido e veloce. Soprattutto ora che iniziano i doppi confronti".