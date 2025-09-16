In relazione ad #AstonVillaBFC della 1° giornata della Fase campionato di UEFA Europa League in programma al Villa Park giovedì 25 alle 21 (ora italiana) si comunica che i biglietti del Settore Ospiti saranno in vendita da domani, mercoledì 17 settembre dalle 12 sul circuito Vivaticket (esclusivamente online a questo linkattivo da domani) al costo di 35€ + diritti di prevendita, con prelazione per i nostri abbonati del campionato 2025-26 che ne possono acquistare un massimo di 2. Dalle 12 di venerdì 19 settembre i biglietti eventualmente rimasti disponibili saranno venduti liberamente.
Aston Villa-Bologna, le info trasferta
Le indicazioni per la trasferta di Birmingham