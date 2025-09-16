Un inizio complicato, due sconfitte in tre partite, un rinnovo da portare a termine. L'amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci ha fatto il punto della situazione a margine della presentazione di Jonathan Rowe e Ibrahim Sulemana.
tuttobolognaweb mercato Fenucci: “Lavorare per tornare quelli dell’anno scorso. Lucumi? Attendiamo una risposta”
news
Fenucci: “Lavorare per tornare quelli dell’anno scorso. Lucumi? Attendiamo una risposta”
Le parole di Claudio Fenucci a margine della prestazione di Rowe e Sulemana
"Gli inizi di campionato sono sempre difficili e complicati, il gruppo deve ancora assemblarsi e dobbiamo lavorare per tornare alle prestazioni dell'anno scorso. A Milano nel primo tempo abbiamo tenuto il pallino del gioco e forse è mancata lucidità. Non siamo preoccupati. Abbiamo fiducia nella squadra e nel mister".
© RIPRODUZIONE RISERVATA