Cor Sport – Bologna, gli errori pesano ancora

'Italiano fiero' scrive il Corriere dello Sport, ma gli errori pesano ancora e serve maggiore attenzione, poi manca la condizione fisica ottimale e con essa l'intensità e l'aggressività. 'Così uguali ma anche così diversi, guardi l’inizio di campionato del Bologna di ieri e di oggi e ti fai l’idea di poter parlare di copia e incolla, ma se poi ci vai dentro più a fondo ti accorgi che le somiglianze sono poche', scrive il collega Claudio Beneforti. La differenza sta nel fatto che il Bologna, a differenza dell'inizio dell'anno scorso, ha già una identità marcata e adesso serve inserire i nuovi acquisti. Poi, gli errori, basta un solo movimento errato per rovinare la festa e Italiano ha invitato tutti alla massima concentrazione. Insomma, limitare gli errori e ritrovare condizione per riportare il Bologna dove deve stare.