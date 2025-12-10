Stasera E’ Ancora l’Ottavo Scudetto su Rete 7

Come ogni mercoledì sera su E'Tv Rete 7 torna l'appuntamento con 'E' ancora l'Ottavo Scudetto', trasmissione ideata da Stefano Biondi e condotta da Sabrina Orlandi, Emilio Marrese e Nando Pellerano.

Appuntamento alle ore 21.30 sul canale 10 del digitale con ospite in studio il regista Pier Paolo Paganelli, tifosissimo rossoblù, e autore del docufilm su Beppe Signori. Nel corso della trasmissione collegamenti in diretta da Vigo con gli inviati della trasmissione e i contributi di Alessia Fava e Manuel Minguzzi. La trasmissione è prodotta da Si Produzioni e Tuttobolognaweb.