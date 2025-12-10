Sono stati designati gli arbitri per le partite della 15a giornata del campionato di Serie A. Bologna-Juventus, in programma domenica, sarà affidata alla direzione di Massa di Imperia assistito da Dei Giudici e Moro, con quarto uomo Zufferli e addetti VAR Mariani e Di Bello.
Tutto Bologna Web
I migliori video scelti dal nostro canale
tuttobolognaweb news Arbitro di Bologna-Juventus
news
Arbitro di Bologna-Juventus
La designazione arbitrale per domenica
Sono 22 i precedenti col Bologna con 8 vittorie rossoblù, 6 pareggi e 8 sconfitte. Ultimo precedente Bologna-Napoli 1-1 del 7 aprile 2025. Sono 31 i precedenti con la Juve con un bilancio di 20 vittorie bianconere, 8 pareggi e 3 sconfitte. Ultimo precedente Lazio-Juventus 1-1 del maggio scorso
© RIPRODUZIONE RISERVATA