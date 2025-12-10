Quattro terzini e due soli centrali. La difesa del Bologna vive un momento di emergenza con gli infortuni di Casale e Vitik, ma quantomeno Lucumi sarà della partita e dovrebbe fare coppia con Heggem. A centrocampo, fuori Sulemana, non è in lista, così come l'infortunato Freuler, mentre davanti tutti presenti a eccezione di Ciro Immobile, anche lui escluso dalla lista Uefa a inizio stagione. Di seguito l'elenco:
Celta-Bologna, i convocati: difesa con due soli centrali
I convocati di mister Vincenzo Italiano
Portieri: Franceschelli (82), Pessina, Ravaglia;
Difensori: Heggem, Holm, Lucumi, Lykogiannis, Miranda, Zortea;
Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Moro, Pobega;
Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Orsolini, Rowe.
