Celta-Bologna, i convocati: difesa con due soli centrali

Quattro terzini e due soli centrali. La difesa del Bologna vive un momento di emergenza con gli infortuni di Casale e Vitik, ma quantomeno Lucumi sarà della partita e dovrebbe fare coppia con Heggem. A centrocampo, fuori Sulemana, non è in lista, così come l'infortunato Freuler, mentre davanti tutti presenti a eccezione di Ciro Immobile, anche lui escluso dalla lista Uefa a inizio stagione. Di seguito l'elenco: