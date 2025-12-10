Repubblica – Un folle Celta Vigo per assicurarsi i playoff

Il portiere, ora però, si presenterà ai tifosi rossoblù sotto nuovi spoglie: quelle dell'eroe che ha permesso ai galiziani di fare l'impresa a Madrid. Domenica scorsa, Radu è stato infatti protagonista nell'ormai storica vittoria per 2-0 del Celta in casa del Real Madrid, un trionfo atteso da 19 anni. Il Celta Vigo, squadra galiziana guidata dal giovane tecnico Claudio Giráldez, cresciuto proprio nel vivaio dei Blancos, ha un percorso altalenante in Liga, dove non ha ancora vinto in casa ma ha ottenuto quattro vittorie consecutive in trasferta, aggiungendo un'ennesimo record in bacheca. In Europa League, la sfida contro il Bologna sarà quindi cruciale per blindare i playoff. Le due squadre si distaccano solamente di un solo punto, che nella classifica generale vale ben 8 posizioni. Il club, noto per un passato di alti e bassi (dall'"EuroCelta" alle retrocessioni) e per la "maledizione" della Copa del Rey (tre finali perse), oggi punta sul 3-4-2-1, con Marco Alonso centrale di difesa, Borja Iglesias capocannoniere della squadra ed un ispiratissimo Swedberg, in costante crescita, a completare l'attacco. Il Bologna invece volerà in Spagna senza gli infortunati Casale e Vitik, e con De Silvestri escluso dalle liste UEFA.