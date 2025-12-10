Cor Sport – Moro festeggia 100 gare con il suo Bologna

Il Dall'Ara è ormai casa sua e questa domenica verrà proprio premiato a casa prima del match contro la Juventus. Il "centello" di Moro è condito da: 81 presenze in campionato, 9 in Coppa Italia, 7 in Champions League e 3 in Europa League, con 4 gol all'attivo. Il suo rendimento ha saputo reggere le aspettative, al punto da far passare in secondo piano l'assenza di Freuler, di cui ad oggi non si sente troppo il rimpianto in casa Bologna. Moro è una certezza anche in Nazionale con la Croazia, dove è regolarmente convocato e che con ogni probabilità andrà a giocarsi il Mondiale in America. Il suo futuro a Bologna, dove l'opzione di riscatto resta la più probabile, sembra essere assicurato, con il giocatore pronto a scrivere nuovi importanti capitoli della sua storia in rossoblù.