Cor Sport – Reparto di difesa dimezzato e un dicembre pieno

Il reparto è ridotto all'osso a causa degli infortuni: oltre a Vitik, è fuori Casale, costretto ad uno stop di circa 3-4 settimane a causa di una lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro. Il maggior punto di domanda è sulla testa di Lucumi, non rischiato nel match contro la Lazio perché non al meglio data l'infiammazione al tendine. La speranza è che questo stop voluto metta il colombiano nelle condizioni di essere titolare nella gara di domani a Vigo, a patto che le sue sensazioni a riguardo siano positive. Data l'emergenza, Italiano ha dovuto valutare varie alternative, poiché va esclusa ulteriormente l'opzione De Silvestri, lasciato fuori dalla lista UEFA e quindi utilizzabile solamente per le gare di coppa e di campionato. La soluzione provvisoria più probabile, ad oggi, è l'adattamento del terzino greco Lykogiannis a centrale di una difesa a tre. Nel mister però resta forte la fiducia di riavere Lucumi a disposizione senza dover ricorrere a questa ipotesi.