Tutto Bologna Web
I migliori video scelti dal nostro canale

tuttobolognaweb news Cor Sport – Reparto di difesa dimezzato e un dicembre pieno

news

Cor Sport – Reparto di difesa dimezzato e un dicembre pieno

Cor Sport – Reparto di difesa dimezzato e un dicembre pieno - immagine 1
La gara con il Celta Vigo si avvicina e Italiano deve valutare anche alternative 'nuove'.
Redazione TuttoBolognaWeb

La squadra di Italiano si trova in piena emergenza nel reparto difensivo e, in vista della sfida di domani sera contro il Celta Vigo, l'unico centrale di ruolo certo della presenza è Heggem.

Il reparto è ridotto all'osso a causa degli infortuni: oltre a Vitik, è fuori Casale, costretto ad uno stop di circa 3-4 settimane a causa di una lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro. Il maggior punto di domanda è sulla testa di Lucumi, non rischiato nel match contro la Lazio perché non al meglio data l'infiammazione al tendine. La speranza è che questo stop voluto metta il colombiano nelle condizioni di essere titolare nella gara di domani a Vigo, a patto che le sue sensazioni a riguardo siano positive. Data l'emergenza, Italiano ha dovuto valutare varie alternative, poiché va esclusa ulteriormente l'opzione De Silvestri, lasciato fuori dalla lista UEFA e quindi utilizzabile solamente per le gare di coppa e di campionato. La soluzione provvisoria più probabile, ad oggi, è l'adattamento del terzino greco Lykogiannis a centrale di una difesa a tre. Nel mister però resta forte la fiducia di riavere Lucumi a disposizione senza dover ricorrere a questa ipotesi.

Leggi anche
Gazzetta – Fiorentina in alto mare, anche il Franchi ha tempi lunghi…
Corriere di Bologna – Un’Europa tutta da scrivere

© RIPRODUZIONE RISERVATA