Corriere di Bologna – Un’Europa tutta da scrivere

L'obiettivo è arrivare tra le prime otto per accedere direttamente agli ottavi, e con una classifica così corta, 21 squadre in 4 punti, il Bologna può sognare in grande. Il sogno, però, può presto diventare un incubo. Anche il nono posto, che garantirebbe il passaggio ai playoff, non è al sicuro e potrebbe decidersi sulla differenza reti. Il Bologna, dopo un inizio sottotono, sta facendo bene e si presenterà a Vigo a testa alta, dopo i quattro risultati utili consecutivi. La squadra spagnola è attualmente decima, a 9 punti e sa che una vittoria potrebbe valere un posto tra le grandi della competizione. In gennaio, poi, Italiano e i suoi dovranno infine vedersela con due squadre: Celtic in casa e Maccabi in trasferta. Due gare sulla carta alla portata, ma che daranno filo da torcere ai rossoblù, data la cortissima classifica e la possibilità di ribaltare tutto con due risultati positivi. Per il Bologna sarà quindi fondamentale gestire energie e recuperi, in un finale dove anche le assenze pesano.