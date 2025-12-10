Gazzetta – Fiorentina in alto mare, anche il Franchi ha tempi lunghi…

Mentre la squadra è ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato, anche la ristrutturazione del Franchi sembra non centrare nessuno degli obbiettivi prefissati. Il primo lotto sarà concluso ad aprile 2027, mentre l'intero progetto sarà fruibile dalla stagione 2029-2030. Alla lista delle cose da fare mancano ora 50-60 milioni per completare il secondo lotto e non è ancora certa la partecipazione del club alle spese. Ieri la sindaca Sara Funaro ha ribadito che nel 2030 i viola inizieranno la stagione al Franchi. Promettendo inoltre un confronto con il commissario Sessa, al fine di aumentare le turnazioni con quelle notturne per accorciare i tempi di lavoro, ribadendo la sua totale presenza sul campo. Il secondo lotto ha più obbiettivi da raggiungere e proprio per questo richiede più lavoro. Bisogna completare la Curva Ferrovia, una parte della tribuna, gli sky box, il settore ospiti e l'altro lato della Maratona: l'obiettivo è dare un nuovo volto alla struttura e per farlo servono tempo e denaro.