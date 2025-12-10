Cor Sport – Bologna, le ali per volare

'Le ali per volare. E fate conto come domenica quelle del Bologna abbiano fatto proprio come Flaminia, la nuova aquila della Lazio, che è stata solo mostrata,' si legge nel pezzo di Claudio Beneforti. All'Olimpico gli esterni non hanno brillato e ora a Vigo dovranno riscattarsi per ridare energia e pericolosità al Bologna. La missione in Spagna è ipotecare i playoff e per farlo servirà l'inventiva delle ali. A guidare la truppa Riccardo Orsolini, considerato la chiave per il colpo in terra iberica, sottolinea in prima pagina Stadio. Otto gol tra campionato ed Europa per Orso che ora vuole sbancare Vigo. Non solo il numero sette, anche Cambiaghi, Rowe e Bernardeschi sono chiamati a uno scatto in avanti. E anche Benja Dominguez può tornare utile.