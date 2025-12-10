Carlino – 48° Compleanno di Italiano con un’ennesima formazione differente

La gestione del gruppo attraverso rotazioni costanti, basate sulla creazione di coppie di giocatori intercambiabili, è una caratteristica distintiva del tecnico, abituato fin dai tempi di Firenze a far girare la squadra utilizzando ogni giocatore. L'obiettivo è sempre quello di mantenere alta l'intensità, soprattutto in un momento così fitto di impegni, ed il suo metodo è chiaro: coinvolgere tutti. Bisogna però fare anche i conti con il discorso infortuni e con l'infermeria a Casteldebole che pullula di nomi, Italiano sarà costretto a trovare nuove soluzioni. Mentre in difesa le rotazioni sono appunto limitate, con Heggem affiancato da un possibile recupero di Lucumi, a centrocampo serve trovare un nome tra Moro e Pobega per fare coppia con Ferguson. In attacco invece, con il ritorno di Immobile, il mister ha più cartucce da giocare, con ben tre possibili punte ed altrettanti esterni in ballottaggio per una maglia da titolare. Una cosa è certa, Italiano continuerà a gestire il gruppo con la stessa filosofia: nessuno è intoccabile, tutti sono coinvolti nel progetto e devono sentirsi parte di esso.