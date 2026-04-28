Arrivato a gennaio dal Brann come colpo in prospettiva, Eivind Helland sta finalmente iniziando a trovare spazio nelle rotazioni di Vincenzo Italiano. Per il Bologna, queste apparizioni rappresentano il banco di prova ideale per valutare se il classe 2005 sia già pronto a raccogliere l'eredità dei titolari in vista della prossima stagione.
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Spazio per Helland: sarà lui il futuro della difesa rossoblù?
Con Helland sempre più al centro delle rotazioni, il Bologna sfrutta il finale di stagione per collaudare quello che potrebbe diventare il pilastro della difesa del domani
Con i suoi 196 centimetri e una spiccata personalità nella costruzione dal basso, nonostante la giovane età, il norvegese si candida a diventare il nuovo pilastro della difesa rossoblù. Se Helland confermerà le ottime doti fisiche e tattiche che hanno portato la società a portarlo via dalla Norvegia, la dirigenza potrebbe aver già risolto in anticipo il rebus della retroguardia, trasformando l'investimento invernale in una potenziale certezza per il progetto tecnico felsineo.
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