Spazio per Helland: sarà lui il futuro della difesa rossoblù?

Arrivato a gennaio dal Brann come colpo in prospettiva, Eivind Helland sta finalmente iniziando a trovare spazio nelle rotazioni di Vincenzo Italiano . Per il Bologna , queste apparizioni rappresentano il banco di prova ideale per valutare se il classe 2005 sia già pronto a raccogliere l'eredità dei titolari in vista della prossima stagione.

Con i suoi 196 centimetri e una spiccata personalità nella costruzione dal basso, nonostante la giovane età, il norvegese si candida a diventare il nuovo pilastro della difesa rossoblù. Se Helland confermerà le ottime doti fisiche e tattiche che hanno portato la società a portarlo via dalla Norvegia, la dirigenza potrebbe aver già risolto in anticipo il rebus della retroguardia, trasformando l'investimento invernale in una potenziale certezza per il progetto tecnico felsineo.