Il rientro di Berna per il finale di stagione: un’arma in più per il Bologna

A Casteldebole il Bologna ha ripreso la preparazione dopo i due giorni di pausa concessi alla squadra, ma a dominare la scena è una notizia che strappa un sorriso sincero a ogni tifoso rossoblù: il recupero in tempi record di Federico Bernardeschi. Al nuovo numero dieci erano bastati appena sette minuti per gelare l'entusiasmo dei migliaia di sostenitori presenti a Torino che, fin dal fischio d'inizio, avevano acclamato il suo nome. Quella che doveva essere una serata di festa si era trasformata in una parabola amara, passata rapidamente dalla standing ovation dell'ingresso in campo alle lacrime dell'uscita forzata.