Sotto il diluvio il Bologna rimonta il Parma. Doppio Castro: 1-3 al Tardini

Il Bologna torna al successo e lo fa in rimonta, sotto il diluvio, guidato da un Santi Castro stellare. I rossoblù, guidati ancora da Niccolini in panchina, rimontano il Parma che era passato in vantaggio dopo venti secondi con Bernabè, ma è stato il numero 9 del Bologna a propiziare la vittoria con il pari nel primo tempo e la zampata a metà ripresa, poi completata da un sinistro portentoso di Miranda. I felsinei salgono dunque al quarto posto con 18 punti e fanno un bel regalo a Vincenzo Italiano.