Sono i giorni decisivi in casa Napoli per scegliere il successore di Antonio Conte. Quella partenopea appare l'unica soluzione possibile per un cambio di casacca per Vincenzo Italiano, dato che su sponda Milan si stanno valutando Xavi e Iraola, infatti i movimenti più concreti stanno arrivando proprio da Napoli.
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Sky: “De Laurentiis incontrerà Allegri e Italiano”
De Laurentiis pronto a incontrare Allegri e Italiano
Secondo Sky, il patron Aurelio De Laurentiis vorrà incontrare in queste ore i due candidati: proprio Vincenzo Italiano e Max Allegri, fresco di esonero dal Milan, e già cercato l'anno scorso nel caso in cui fosse uscito Conte. Lo sostiene il giornalista Sky Gianluca Di Marzio, che parla di due summit previsti con i due tecnici per approfondire la conoscenza e prendere una decisione. Secondo Sky, Allegri resta il favorito, ma la candidatura di Italiano sarebbe in forte rialzo. Lo riporta Tuttonapoli.
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