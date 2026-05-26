Sky: “De Laurentiis incontrerà Allegri e Italiano”

Sono i giorni decisivi in casa Napoli per scegliere il successore di Antonio Conte . Quella partenopea appare l'unica soluzione possibile per un cambio di casacca per Vincenzo Italiano , dato che su sponda Milan si stanno valutando Xavi e Iraola, infatti i movimenti più concreti stanno arrivando proprio da Napoli .

Secondo Sky, il patron Aurelio De Laurentiis vorrà incontrare in queste ore i due candidati: proprio Vincenzo Italiano e Max Allegri, fresco di esonero dal Milan, e già cercato l'anno scorso nel caso in cui fosse uscito Conte. Lo sostiene il giornalista Sky Gianluca Di Marzio, che parla di due summit previsti con i due tecnici per approfondire la conoscenza e prendere una decisione. Secondo Sky, Allegri resta il favorito, ma la candidatura di Italiano sarebbe in forte rialzo. Lo riporta Tuttonapoli.