Vincenzo Italiano via da Bologna? Per Luca Cilli di Sportitalia sì. Il collega ha parlato apertamente su X dell'intenzione del tecnico rossoblù di comunicare alla società la sua uscita.
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Cilli sicuro: “Italiano comunicherà l’intenzione di lasciare il Bologna”
Italiano lascia il Bologna? Secondo il collega Cilli è certa l'intenzione di andarsene
In queste ore, inoltre, si parla di un incontro a Roma tra Italiano e De Laurentiis, probabilmente per gettare le basi del futuro progetto a Napoli post Conte. Così Cilli su X: "A breve Vincenzo Italiano comunicherà al Bologna l’intenzione di lasciare il club. Per la sostituzione a oggi Di Francesco del Lecce e De Rossi del Genoa sono due allenatori particolarmente apprezzati. La prima scelta resta Grosso, però il vantaggio che ha la Fiorentina su di lui al momento non è colmabile".
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