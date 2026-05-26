Cilli sicuro: “Italiano comunicherà l’intenzione di lasciare il Bologna”

In queste ore, inoltre, si parla di un incontro a Roma tra Italiano e De Laurentiis, probabilmente per gettare le basi del futuro progetto a Napoli post Conte. Così Cilli su X: "A breve Vincenzo Italiano comunicherà al Bologna l’intenzione di lasciare il club. Per la sostituzione a oggi Di Francesco del Lecce e De Rossi del Genoa sono due allenatori particolarmente apprezzati. La prima scelta resta Grosso, però il vantaggio che ha la Fiorentina su di lui al momento non è colmabile".