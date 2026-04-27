Settore Giovanile – Under 17 ai playoff

Giornata in chiaro-scuro per le formazioni Under. Il bilancio è di una vittoria e di una sconfitta.

La formazione Under 18 allenata da Luigi Della Rocca esce sconfitta 2-0 dal campo del Napoli. Due gol alla fine dei due tempi costano il ko esterno e il sorpasso a favore del Genoa, ora al terzo posto a +1 sul Bologna. Importante vittoria casalinga invece per l’Under 17 di Gianni Migliorini. Nell’ultima giornata della stagione regolare i rossoblù battono 2-0 il Genoa grazie alla doppietta di Luongo e terminano così il Girone A al 3° posto in classifica a quota 44 punti, frutto di 13 vittorie e 5 pareggi in 26 partite. Ai playoff il Bologna proverà a continuare un ottimo percorso. Di seguito i risultati della femminile.