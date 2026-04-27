Nonostante un campionato avaro di soddisfazioni, la tifoseria del Bologna continua a dimostrare un attaccamento straordinario ai propri colori. Con una media di 27.500 presenze (ottavo in Serie A), il pubblico felsineo punta ora a superare quota 25mila per la prossima sfida domenicale contro il Cagliari.
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Cor Sport – Resta alta la passione al Dall’Ara
Nonostante la stagione altalenante, con i risultati tra le mura amiche che faticano ad arrivare, Bologna e i suoi cittadini non hanno mai smesso di sostenere la squadra. Domenica contro il Cagliari si punta alle 25mila persone.
Secondo il Corriere dello Sport, l'obiettivo, oltre ai numeri, è la riconciliazione tra squadra e città. Dopo le recenti delusioni, i tifosi si aspettano una prestazione collettiva di alto livello per chiudere in bellezza le ultime due gare casalinghe della stagione.
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