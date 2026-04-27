Tutto Bologna Web
I migliori video scelti dal nostro canale

tuttobolognaweb news Cor Sport – Resta alta la passione al Dall’Ara

news

Cor Sport – Resta alta la passione al Dall’Ara

Cor Sport – Resta alta la passione al Dall’Ara - immagine 1
Nonostante la stagione altalenante, con i risultati tra le mura amiche che faticano ad arrivare, Bologna e i suoi cittadini non hanno mai smesso di sostenere la squadra. Domenica contro il Cagliari si punta alle 25mila persone.
Redazione TuttoBolognaWeb

Nonostante un campionato avaro di soddisfazioni, la tifoseria del Bologna continua a dimostrare un attaccamento straordinario ai propri colori. Con una media di 27.500 presenze (ottavo in Serie A), il pubblico felsineo punta ora a superare quota 25mila per la prossima sfida domenicale contro il Cagliari.

Secondo il Corriere dello Sport, l'obiettivo, oltre ai numeri, è la riconciliazione tra squadra e città. Dopo le recenti delusioni, i tifosi si aspettano una prestazione collettiva di alto livello per chiudere in bellezza le ultime due gare casalinghe della stagione.

Leggi anche
Carlino – Orsolini da record ma in negativo: salgono a quota 8 i legni colpiti in stagione
Cor Bo – Tris di sconfitte: la difesa rossoblù è nel mirino, troppi gli errori

© RIPRODUZIONE RISERVATA