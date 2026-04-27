Cor Bo – Tris di sconfitte: la difesa rossoblù è nel mirino, troppi gli errori

Il Bologna perde e aumenta il carico di errori in difesa. Il modulo non può essere il capro espiatorio, qui si tratta di poca grinta e concentrazione: così non va

Il Bologna perde ancora davanti ai suoi tifosi e, numeri alla mano, la crisi difensiva diventa sempre più realtà: nelle ultime tre sfide contro Aston Villa , Juventus e Roma , la squadra ha subito otto reti senza segnarne alcuna.

L'aspetto più allarmante evidenziato dall'analisi tecnica è che tutti i gol incassati sono avvenuti in situazioni di netta superiorità numerica dei rossoblù. Dalla dormita su rimessa laterale con Buendia che scappa alle spalle di Miranda in mezzo a sei rossoblù, passando per Thuram che stacca da solo contro tre difensori, per poi arrivare al gol di El Aynaoui, abbandonato da ben sei giocatori del Bologna. Non si tratta quindi solo di un limite tattico del modulo, ma di una preoccupante mancanza di cattiveria agonistica e concentrazione.