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Gazzetta – Indagati Rocchi e Gervasoni: troppi i punti che non tornano

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Il mondo arbitrale va in tilt: Rocchi e Gervasoni finiscono sotto indagine. La Gazzetta vuole fare più chiarezza possibile ma le domande senza risposta sono ancora troppe
Redazione TuttoBolognaWeb

L'inchiesta della Procura di Milano sui vertici dell'Aia ipotizza il reato di frode sportiva per presunte designazioni arbitrali 'pilotate' volte a favorire l'Inter.

Sotto la lente degli inquirenti ci sono il designatore Gianluca Rocchi e il supervisore Andrea Gervasoni, accusati di aver concordato arbitri graditi al club nerazzurro, come nel caso di Daniele Doveri. Le indagini nascono dall'esposto dell'ex assistente Domenico Rocca e riguardano anche irregolari pressioni in sala Var. Nonostante le accuse, restano molti punti da chiarire, tra cui l'effettivo vantaggio ottenuto a favore del club nerazzurro e l'identità di eventuali complici esterni al mondo arbitrale.

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