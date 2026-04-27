Gazzetta – Indagati Rocchi e Gervasoni: troppi i punti che non tornano

Il mondo arbitrale va in tilt: Rocchi e Gervasoni finiscono sotto indagine. La Gazzetta vuole fare più chiarezza possibile ma le domande senza risposta sono ancora troppe

Sotto la lente degli inquirenti ci sono il designatore Gianluca Rocchi e il supervisore Andrea Gervasoni, accusati di aver concordato arbitri graditi al club nerazzurro, come nel caso di Daniele Doveri. Le indagini nascono dall'esposto dell'ex assistente Domenico Rocca e riguardano anche irregolari pressioni in sala Var. Nonostante le accuse, restano molti punti da chiarire, tra cui l'effettivo vantaggio ottenuto a favore del club nerazzurro e l'identità di eventuali complici esterni al mondo arbitrale.