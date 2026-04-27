Cor Sport – Dall’Ara da brividi: salgono a quota 9 i ko rossoblù tra le mura amiche

Il Bologna di Italiano sta vivendo una stagione paradossale: brillante in trasferta ma disastroso al Dall'Ara. Con la recente sconfitta contro la Roma, i rossoblù hanno collezionato ben 9 ko casalinghi, eguagliando il record negativo dell'era Saputo stabilito da Donadoni nel 2017-18. Se poi aggiungiamo le sconfitte contro la Lazio in Coppa Italia e l'Aston Villa in Europa League, le sconfitte totali che i tifosi del Bologna si sono dovuti sorbire in questa stagione sportiva sono ben undici