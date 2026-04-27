Il Bologna di Italiano sta vivendo una stagione paradossale: brillante in trasferta ma disastroso al Dall'Ara. Con la recente sconfitta contro la Roma, i rossoblù hanno collezionato ben 9 ko casalinghi, eguagliando il record negativo dell'era Saputo stabilito da Donadoni nel 2017-18. Se poi aggiungiamo le sconfitte contro la Lazio in Coppa Italia e l'Aston Villa in Europa League, le sconfitte totali che i tifosi del Bologna si sono dovuti sorbire in questa stagione sportiva sono ben undici
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Cor Sport – Dall’Ara da brividi: salgono a quota 9 i ko rossoblù tra le mura amiche
Il Corriere dello Sport apre con un andazzo da record negativo per il Bologna di Italiano. In casa si fatica, ma domenica, con il Cagliari, non è concesso sbagliare