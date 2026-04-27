Anche il Corriere di Bologna apre sul futuro di Vincenzo Italiano sulla panchina del Bologna. Il contratto scade nel 2027, ma la permanenza del tecnico in rossoblù resta incerta e solo a fine stagione ci sarà un incontro con la dirigenza per fare il punto della situazione.
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Cor Bo – Resta in dubbio il futuro Italiano: servono garanzie tecniche
Solo a fine stagione sapremo se l'esperienza di Italiano a Bologna sia destinata a finire, o semplicemente ha solo avuto a che fare con un periodo di crisi. Allenatore e società devono trovare obiettivi comuni e un'idea chiara del come raggiungerli
Nonostante le aperture del club, l'allenatore chiede garanzie tecniche precise: per continuare insieme serve una rosa attrezzata, che permetta di lottare per un posto nelle competizioni europee. Italiano teme di diventare il capro espiatorio di una stagione che, dopo le cessioni estive e un mercato invernale poco incisivo, ha visto la squadra accorciarsi numericamente proprio nello sprint finale e abbandonare lentamente ogni obiettivo prefissato. La permanenza dipenderà dunque dalla condivisione di piani ambiziosi per evitare che l'asticella delle aspettative della piazza rimanga scoperta.
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