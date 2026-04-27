Cor Sport – Italiano in sospeso, Saputo ha fretta

'Resta o va via' scrive il prima pagina il quotidiano, il progetto è bloccato in attesa della scelta dell'allenatore sul futuro. Le nove sconfitte casalinghe in campionato hanno incrinato il rapporto, ma Vincenzo ha contratto per l'anno prossimo e le ambizioni saranno primarie nella decisione. Italiano parlerà col club, ma è già stato adocchiato da altre squadre e, secondo Stadio, ha l'ambizione di allenare una squadra da Scudetto: Napoli, Milan e Lazio potrebbero interessarsi a lui, ma per ora non ci sono opzioni concrete. Se vorrà liberarsi dovrà farlo in fretta, perché il Bologna non aspetterà in eterno. Lui vorrebbe un Bologna competitivo. Dopo la metà di maggio sarà più difficile per lui liberarsi.