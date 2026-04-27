Carlino – Tra il Bologna e Italiano è gelo: il futuro resta un’incognita

Dopo i recenti fischi del Dall'Ara, il clima a Casteldebole si è fatto pesante. L'allenatore chiede investimenti importanti per restare competitivo, mentre la società valuta un possibile ridimensionamento delle spese, dovuto alla mancata qualificazione europea. Lottare per le coppe, il prossimo anno, si preannuncia difficile con queste premesse. Con un ingaggio lordo di circa 6 milioni di euro, un esonero peserebbe molto sulle casse del club, rendendo la situazione un vero e proprio "rebus" tattico ed economico, infatti Fenucci sabato ha parlato chiaro 'vogliamo andare avanti con Italiano'. Tra ambizioni, ferite e bilanci da far quadrare, il futuro del tecnico in rossoblù appare oggi come un intrigo di difficile risoluzione.