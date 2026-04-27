Carlino – Orsolini da record ma in negativo: salgono a quota 8 i legni colpiti in stagione

Riccardo Orsolini sta vivendo una stagione segnata dalla sfortuna: con otto legni colpiti, detiene un record negativo nei cinque maggiori campionati europei. Sommando questi pali ai 12 gol realizzati, l'esterno del Bologna avrebbe raggiunto quota 20 reti stagionali.

Solo Rosina, Vazquez e Immobile hanno colpito più legni in una singola stagione di Serie A dal 2004 (9). Il 7 rossoblù ci prova e riprova, ma ormai anche la dea bendata sembra essere contro di lui e, in un Bologna che lotta per un posto in Conference, Orso è chiamato ad essere ancora il leader, se pur per quattro partite, di una squadra che sembra sulla soglia di mollare. In tutto questo discorso resta poi il nodo del rinnovo contrattuale, con la scadenza fissata al 2027 che anima i pensieri del club rossoblù.