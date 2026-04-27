Pagliuca: “Roma con più motivazioni. Errori in difesa? Nel calcio i gol…

"E' stata una partita brutta quella con la Roma - le sue parole - Speravo andasse meglio, ma loro avevano qualche motivazione in più rispetto al Bologna. Sono venuti qua anche col dente avvelenato per l'Europa League e mi aspettavo una partita difficile. Il Bologna purtroppo è un po' giù, non è quello di inizio stagione e non è facile ritrovare stimoli. L'Europa è lontanissima. Saranno quattro partite in cui cercare di fare più punti possibili e non chiudere la stagione con un sapore amaro. Servirebbe qualche vittoria. Sarebbe importante arrivare ottavi".